В Баку автомобиль насмерть сбил 84-летнего мужчину

В Баку автомобиль насмерть сбил 84-летнего мужчину.

В Баку автомобиль насмерть сбил 84-летнего мужчину.

Как сообщает Report, инцидент произошел 6 марта на проспекте Азадлыг Бинагадинского района.

Садыгов Мехди Ширази оглу за рулем автомобиля марки "ВАЗ-21074" сбил переходящего дорогу Бабаева Арифа Немат оглу 1939 года рождения. Пострадавший был доставлен в Клинический медицинский центр, однако спасти его не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем, либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР.