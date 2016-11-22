Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил 58-летнюю женщину.

Как сообщает Report, ДТП произошло в поселке Бузовна Хазарского района.

Согласно информации, переходившую дорогу Асадуллаеву Каинат Лятиф гызы сбил автомобиль марки "Нива" с государственными номерами 90 HL 031, ехавший на высокой скорости.

Водитель автомобиля Алиев Рустам Абдулхалыг оглу доставил женщину в больницу, где была констатирована ее смерть.

По факту возбуждено уголовное дело в Хазарском районном управлении полиции. Автомобиль отвезен на штрафную стоянку. Р.Алиев задержан сотрудниками полиции. Проводится расследование.