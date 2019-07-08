В Баку арестованы трое подозреваемых в совершении убийства

Дело об убийстве, совершенное в Низаминском районе города Баку, раскрыто.

Как сообщает Report, об этом Управление полиции города Баку и городская прокуратура распространили совместное заявление.

Стало известно, что 24 июня 2019 года напротив одного из домов на проспекте Г.Гараева был найден труп уроженца Уджарского района Самира Гусейнова с характерными признаками убийства выстрелом из огнестрельного оружия, и по факту начато уголовное дело по статьям 120.1 (Умышленное убийство), 228.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему).

В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к этому тяжкому преступлению была задержана и привлечена к следствию группа лиц - житель столицы Али Абдуллаев, житель Билясуварского района Ильгар Алиев и житель Лянкяранского района Ульви Гусейнов.

В ходе следствия задержанные дали признательные показания и указали место, где они спрятали использованный во время убийства пистолет "Глок".

Оружие изъято в качестве вещественного доказательства по данному уголовному делу.

Решением суда в отношении всех троих задержанных была применена мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.