В Баку 87-летняя женщина скончалась от ожога

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе 87-летняя женщина получила ожоги головы в результате воспламенения головного платка.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, 12 ноября на территории Бинагадинского района 87-летняя Татьяна Росицкая получила ожоги в результате воспламенения головного платка во время занятия домашними делами. Т.Росицкая была госпитализирована в больницу, где скончалась 19 ноября.