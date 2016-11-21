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    В Баку 87-летняя женщина скончалась от ожога

    Случай зарегистрирован в Бинагадинском районе

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе 87-летняя женщина получила ожоги головы в результате воспламенения головного платка. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, 12 ноября на территории Бинагадинского района 87-летняя Татьяна Росицкая получила ожоги в результате воспламенения головного платка во время занятия домашними делами. Т.Росицкая была госпитализирована в больницу, где скончалась 19 ноября. 

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