Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Баку 55-летняя женщина получила ножевое ранение при невыясненных обстоятельствах.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован на территории Наримановского района.

Так, в одной из квартир по ул. А. Алиева женщина примерно 54-55 лет получила ножевое ранение со стороны неизвестного или неизвестных лиц. Пострадавшую госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

В Наримановском РУП выясняют личность пострадавшей. Ведется расследование по выявлению лица или лиц, совершивших преступление.