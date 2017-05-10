 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку 55-летняя женщина получила ножевое ранение при невыясненных обстоятельствах

    Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Баку 55-летняя женщина получила ножевое ранение при невыясненных обстоятельствах.

    Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован на территории Наримановского района.

    Так, в одной из квартир по ул. А. Алиева женщина примерно 54-55 лет получила ножевое ранение со стороны неизвестного или неизвестных лиц. Пострадавшую госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

    В Наримановском РУП выясняют личность пострадавшей. Ведется расследование по выявлению лица или лиц, совершивших преступление.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi