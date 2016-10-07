В Баку 34-летний мужчина получил ножевые ранения

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Баку 34-летнему мужчине нанесли ножевые ранения.

Как передает Report, инцидент произошел в Низаминском районе.

Шабанов Сахават Исмаил оглу (1982 г.р.) получил несколько ножевых ранений в собственной квартире от неизвестного лица.

Пострадавший доставлен в городскую клиническую больницу №3 с колото-резаными ранениями в области живота.

По данному факту проводится расследование Низаминским районным управлением полиции (РУП).