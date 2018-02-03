В Баку 31-летний мужчина получил ножевое ранение от незнакомца

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Карадагском районе Баку произошла поножовщина. Как сообщает Report, в поселке Сангачал Сохбет Мамедов 1987 г.р. сошелся в рукопашную с незнакомым человеком. В ходе драки незнакомец нанес ножевое ранение в грудную клетку Мамедова.

Пострадавший был доставлен в клинический медицинский центр №1. Его состояние оценивается как средне-тяжелое. В связи с фактом в управлении полиции Карадагского района ведется расследование.