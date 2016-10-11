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    В Баку 18-летний парень получил ножевое ранение в сердце

    Продолжается расследование инцидента

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В Баку 18-летний парень получил ножевое ранение в сердце.

    Как сообщает Report, инцидент произошел вчера ночью на улице Шарифзаде Ясамальского района.

    Раненый Исабала Эльхан оглу Аллахвердиев был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1. Он был прооперирован.

    В результате проведенного сотрудниками Ясамальского районного управления полиции расследования выяснились некоторые подробности инцидента. 

    По данному факту продолжается расследование.

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