В Баку 18-летний парень получил ножевое ранение в сердце

11 октября, 2016 09:56

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В Баку 18-летний парень получил ножевое ранение в сердце. Как сообщает Report, инцидент произошел вчера ночью на улице Шарифзаде Ясамальского района. Раненый Исабала Эльхан оглу Аллахвердиев был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1. Он был прооперирован. В результате проведенного сотрудниками Ясамальского районного управления полиции расследования выяснились некоторые подробности инцидента. По данному факту продолжается расследование.