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    В Баку 18-летнего парня избили железным брусом

    Инцидент зарегистрирован в Бинагадинском районе

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В Баку избили 18-летнего парня. 

    Как сообщает Report, инцидент произошел вчера ночью в Бинагадинском районе.

    Согласно информации, Давудова Давуда Зульфугар оглу (1988 г.р.) избили и бросили на обочину дороги. Он был госпитализирован в больницу. 

    Выяснилось, что Д.Давудов получил удар по голове тупым предметом, после чего был избит железным брусом. 

    По факту ведется расследование в 40-м отделении полиции Бинагадинского районного управления полиции. 

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