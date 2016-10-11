В Баку 18-летнего парня избили железным брусом

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В Баку избили 18-летнего парня.

Как сообщает Report, инцидент произошел вчера ночью в Бинагадинском районе.

Согласно информации, Давудова Давуда Зульфугар оглу (1988 г.р.) избили и бросили на обочину дороги. Он был госпитализирован в больницу.

Выяснилось, что Д.Давудов получил удар по голове тупым предметом, после чего был избит железным брусом.

По факту ведется расследование в 40-м отделении полиции Бинагадинского районного управления полиции.