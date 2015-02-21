В Баку 14 человек подверглись административному аресту за нарушение правил дорожного движения - ВИДЕО

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной дорожной полиции города Баку встретились с 14 лицами, подвергшимися на основе судебных решений административному аресту за невыполнение законных требований полиции, совершение автохулиганства, представляющего реальную угрозу жизни участников дорожного движения, и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Report, во время встречи, прошедшей в Пункте содержания административно арестованных лиц при министерстве внутренних дел Азербайджана, начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции города Баку (УГДПБ), полковник полиции Вагиф Асадов провел с арестованными индивидуальную беседу. Среди задержанных некоторые лица не имели водительского удостоверения.

В.Асадов отметил, что проведение таких встреч рассматривается как метод общественного порицания: "Мероприятия подобного рода будут постоянно проводиться сотрудниками ГДП. Целью является обеспечение безопасности жителей столицы и участников дорожного движения".

Отметим, что 14 человек, задержанных сотрудниками ГДП при проведении рейдов, решением суда арестованы на срок от 10 до 30 суток.