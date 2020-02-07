В бакинском метро человек бросился на рельсы - ФОТО

В движении поездов бакинского метрополитена возникла задержка.

Как передает Report, поезд, ехавший по зеленой ветке, опоздал на 15 минут. В 20:48 поезд остановился на станции "Ичеришехер" и отправился дальше после задержки в несколько минут.

Как заявил Report глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, запоздание поезда в метро связано с тем, что пассажир бросился на рельсы на станции "Нариман Нариманов".

"Машинист отреагировал оперативно. Пассажира сняли с рельсов. В целом на линии возникла 10-минутная задержка", - заявил он.