В Азербайджане задержали банду "черных лесорубов"

В Азербайджане задержаны члены банды, массово срубающей деревья в лесных массивах Губинского и Гусарского районов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью совместно со специалистами министерства экологии и природных ресурсов была проведена успешная операция, направленная на охрану лесного фонда страны.

В Главное управление поступила оперативная информация, что в лесных массивах на территории Губинского и Гусарского районов массово срубаются деревья. При осмотре названных территорий сотрудниками полиции и экспертами были осмотрены места вырубки, обследованы и произведены замеры пней незаконно срубленных деревьев.

В результате проведенных незамедлительных оперативных мероприятий были задержаны и доставлены в Главное управление 12 членов организованной преступной группы, занимающейся массовой вырубкой деревьев.

При осмотре деревообрабатывающих цехов организованной группы, осуществляющих деятельность на территории Губинского и Гусарского районов, были обнаружены обрубки древесины незаконно срубленных буковых, грабовых, ореховых, дубовых и прочих пород деревьев.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 259 (незаконная вырубка деревьев) УК АР, ведется следствие.