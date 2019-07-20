Оштрафована сеть магазинов İdeal

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана оштрафовала ООО İdeal Кompani на 5212 долларов.

Как сообщает Report, в отношении компании составлен административный протокол по статье 430.4 Кодекса об административных проступках АР.

Статья 430.4 КАП подразумевает ответственность за невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги.

За этот административный проступок юридические лица подвергаются штрафу в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка.

В Бакинском апелляционном суде рассматривается жалоба ООО İdeal Kompani на решение Хатаинского районного суда от 27 марта 2019 года о выплате 20% от 26.060,31 евро.

Отметим, что ООО İdeal Kompani является владельцем сети магазинов, реализующих парфюмерию и косметику. В сеть входит 15 магазинов.