В Азербайджане оштрафована компания по прокату автомобилей

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана составила в отношении ООО Aznur протокол об административном проступке и направила для рассмотрения в суд.

Ясамальский районный суд принял решение о назначении штрафа компании в размере 8400 манатов.

Как сообщает Report, суд признал компанию виновной в нарушении статьи 430.4 (Невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги) Кодекса об административных проступках АР.

За этот административный проступок юридические лица подвергаются штрафу в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка.

Апелляция на решение Ясамальского районного суда была рассмотрена в Бакинском апелляционном суде и не удовлетворена.

Отметим, что ООО Aznur - компания по прокату автомобилей, действует с 2007 года.