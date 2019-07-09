Госслужба инспекции труда оштрафовала профсоюз "Азеришыг"

Государственная служба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в административном порядке оштрафовала объединение профсоюза Открытого акционерного общества "Азеришыг".

Как сообщает Report, структура обвиняется в нарушении статьи 469.2 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.

Отметим, что в соответствии со статьей, незаключение со страховщиком договора обязательного страхования со стороны физических и юридических лиц, на которых согласно закону Азербайджанской Республики "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" возложена обязанность по обязательному страхованию от соответствующих рисков - влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятисот манатов, на должностных лиц в размере тысячи пятисот манатов, на юридических лиц в размере пяти тысяч манатов.

Объединение профсоюза ОАО "Азеришыг" подало апелляцию на решение Наримановского районного суда от 8 мая 2019 года о применении административного взыскания в виде штрафа.

Жалоба будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.