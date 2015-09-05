В Азербайджане задержана домработница, подозреваемая в краже 30 тыс. манатов

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Из квартиры Аиды Ибрагимовой, проживающей по улице Сулеймана Рустама в Баку, украдено 30 тыс. манатов. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Главного управления полиции города Баку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Насиминского районного управления полиции, задержана домработница потерпевшей, жительница Абшеронского района Мехрибан Абульфаз кызы Гулиева, 1989 года рождения.

По факту ведется расследование.