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    В Азербайджане задержана домработница, подозреваемая в краже 30 тыс. манатов

    Задержана Мехрибан Абульфаз кызы Гулиева, 1989 года рождения

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Из квартиры Аиды Ибрагимовой, проживающей по улице Сулеймана Рустама в Баку, украдено 30 тыс. манатов. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Главного управления полиции города Баку.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Насиминского районного управления полиции, задержана домработница потерпевшей, жительница Абшеронского района Мехрибан Абульфаз кызы Гулиева, 1989 года рождения.

    По факту ведется расследование.

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