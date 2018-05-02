В Азербайджане вчера в ДТП погибли 4 человека

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана с 1 по 2 мая.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, минувшим днем было зарегистрировано 93 преступления, 22 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 34 преступления, совершенных в предыдущие периоды. Задержаны и переданы по назначению 30 человек, находившихся в розыске, в том числе 17 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека погибли и 8 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 10 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 28 подозреваемых в совершении преступлений.