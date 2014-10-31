Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане сотрудник полиции уволен за автохулиганство. Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, сотрудник полицейского полка быстрого реагирования сержант полиции Фархадов Пейман Фархад оглу нарушил правила дорожного движения в районе метро "Гара Гараева", выехав на встречную полосу на автомобиле марки "ВАЗ 2107" без государственных номеров. Он не подчинился приказу сотрудника ГАИ остановить машину. П.Фархадов остановился только после того, как у автомобиля отлетело колесо. Позже выяснилось, что он является сотрудником полиции.

П.Фархадов был отстранен от занимаемой должности. В его отношении возбуждено административное дело по статье 296-1.1 (Автохулиганство, то есть умышленные действия водителя транспортного средства, демонстративно нарушающие общественный порядок и спокойствие населения, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся длительным нарушением различными способами правил дорожного движения) Кодекса об административных правонарушениях.