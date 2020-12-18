В Азербайджане произошло два землетрясения

Толчки были зафиксированы в 05:26 по местному времени

В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана, толчки были зафиксированы в 05:26 по местному времени в 28 км к востоку от станции Гала, в Каспийском море.

Толчки магнитудой 3,1 произошли на глубине 62 км.

Еще одно землетрясение было зафиксировано в 05:18 по местному времени в 21 км к северо-западу от станции Мингячевир в Мингячевирском районе. Землетрясение магнитудой 3 и глубиной 14 км не ощущалось.