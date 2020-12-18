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В Азербайджане произошло два землетрясения

В Азербайджане произошло два землетрясения Толчки были зафиксированы в 05:26 по местному времени
Происшествия
18 декабря 2020 г. 10:29
В Азербайджане произошло два землетрясения
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В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана, толчки были зафиксированы в 05:26 по местному времени в 28 км к востоку от станции Гала, в Каспийском море.

Толчки магнитудой 3,1 произошли на глубине 62 км.

Еще одно землетрясение было зафиксировано в 05:18 по местному времени в 21 км к северо-западу от станции Мингячевир в Мингячевирском районе. Землетрясение магнитудой 3 и глубиной 14 км не ощущалось.

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Версия на английском языке Earthquake jolts Caspian Sea and Mingachevir
Версия на азербайджанском языке Xəzər dənizində və Mingəçevirdə zəlzələ olub

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