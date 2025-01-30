В Азербайджане уничтожены наркотики на €272 млн, предназначавшиеся для транзита в Европу

В Азербайджане наркотики на €272 млн, которые должны были быть доставлены транзитом в Европу

В Азербайджане уничтожена крупная партия наркотиков стоимостью 272 млн евро, предназначавшаяся для транзита в Европу.

Как передает Report, об этом сообщает Государственная комиссия по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Операция была организована рабочей группой Госкомиссии с участием представителей государственных органов.

Наркотические и психотропные вещества общим весом 5 тонн 168 кг 332 грамма были изъяты из незаконного оборота в различные периоды времени таможенными органами страны. В связи с инцидентами были возбуждены 24 уголовных дела, по которым суд принял решение об уничтожении наркотиков.

91,3% уничтоженных наркотиков относятся к самым опасным - 4 тонны 662 кг 185 граммов героина и 58 кг 837 граммов метамфетамина. Кроме того, были уничтожены 369 кг 529 граммов опия, 77 кг 779 граммов гашиша и другие вещества.

98,7% этих наркотиков или 5 тонн 105 кг 990 граммов по 17 фактам были изъяты у южной границы и предназначались для транзита через территорию Азербайджана в европейские страны. Средняя розничная стоимость уничтоженных наркотиков на нелегальном рынке Европы составляет более 272 млн евро.

Акция по уничтожению была проведена прозрачно, в соответствии с международными стандартами и национальным законодательством. За процессом наблюдали представители Управления ООН по наркотикам и преступности, СМИ и общественных организаций.