О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане еще на 9 больных COVID-19 заведены уголовные дела

В Азербайджане еще на 9 больных COVID-19 заведены уголовные дела По начатым делам продолжаются следственные мероприятия
Происшествия
7 января 2021 г. 10:32
В Азербайджане еще на 9 больных COVID-19 заведены уголовные дела

Продолжаются профилактические мероприятия в связи с особым карантинным режимом, введенным в Азербайджане в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции в стране.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

6 января сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах был задержан 11 коронавирусных больных, проходивших лечение в домашних условиях. Из них 10 были возвращены домой, один – госпитализирован.

В отношении 9 человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.

По начатым делам продолжаются следственные мероприятия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Daha 9 COVID-19 xəstəsinə cinayət işi başlanıldı

Новости партнеров

Самое важное

ВБ прогнозирует рост экономики Азербайджана
ВБ прогнозирует рост экономики Азербайджана
6 января 2021 г. 01:26
Президент: В Физули будет построен международный аэропорт
Президент: В Физули будет построен международный аэропорт
5 января 2021 г. 17:49
Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи азербайджанской армии
Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи азербайджанской армии
5 января 2021 г. 16:18
Побывавший в армянском плену военнослужащий: Меня раненого держали в двух кандалах
Побывавший в армянском плену военнослужащий: Меня раненого держали в двух кандалах
5 января 2021 г. 15:19
Президент Азербайджана назначил нового министра культуры
Президент Азербайджана назначил нового министра культуры
5 января 2021 г. 15:16
Пострадавшим от армянской агрессии гражданам оказывается материальная помощь
Пострадавшим от армянской агрессии гражданам оказывается материальная помощь
5 января 2021 г. 15:04
Видеокадры из Азыхской пещеры
ВидеоВидеокадры из Азыхской пещеры
4 января 2021 г. 15:18
Создано юридическое лицо публичного права Фонд возрождения Карабаха
Создано юридическое лицо публичного права "Фонд возрождения Карабаха"
4 января 2021 г. 12:46
Видеокадры из села Йеникенд Зангиланского района
Видеокадры из села Йеникенд Зангиланского района
2 января 2021 г. 12:35
Видеокадры из села Ходжахан Губадлинского района
Видеокадры из села Ходжахан Губадлинского района
1 января 2021 г. 16:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi