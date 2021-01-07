В Азербайджане еще на 9 больных COVID-19 заведены уголовные дела

По начатым делам продолжаются следственные мероприятия

Продолжаются профилактические мероприятия в связи с особым карантинным режимом, введенным в Азербайджане в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции в стране.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

6 января сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах был задержан 11 коронавирусных больных, проходивших лечение в домашних условиях. Из них 10 были возвращены домой, один – госпитализирован.

В отношении 9 человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.

По начатым делам продолжаются следственные мероприятия.