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    В Азербайджане должностное лицо арестовано из-за взятки

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане должностное лицо арестовано из-за взятки. 

    Как сообщает Report, занимавший должность представителя главы ИВ Шамахинского района по поселку Шахрияр Агагадир Османов был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.  

    В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 311.2 (дача взятки), 178 (мошенничество) и 313 (служебный подлог) УК. 

    В качестве потерпевших лиц признаются 3 человека -  Реан Булут гызы Балатова, Гюльгыз Бадал гызы Гамидова и Амир Сехраб оглу Бекиров. 

    Предварительное следствие по уголовному делу уже завершилось и передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

    Подготовительное заседание суда назначено на 5 декабря. 

    Уголовное дело передано в производство судьи Мирзы Ханкишиева. 

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