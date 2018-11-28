Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане должностное лицо арестовано из-за взятки.
Как сообщает Report, занимавший должность представителя главы ИВ Шамахинского района по поселку Шахрияр Агагадир Османов был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.
В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 311.2 (дача взятки), 178 (мошенничество) и 313 (служебный подлог) УК.
В качестве потерпевших лиц признаются 3 человека - Реан Булут гызы Балатова, Гюльгыз Бадал гызы Гамидова и Амир Сехраб оглу Бекиров.
Предварительное следствие по уголовному делу уже завершилось и передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Подготовительное заседание суда назначено на 5 декабря.
Уголовное дело передано в производство судьи Мирзы Ханкишиева.
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