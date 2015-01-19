Двое человек заживо сгорели в результате ДТП в Азербайджане - ФОТО

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Распространились кадры страшного дорожно-транспортного происшествия на 216 км дороги Баку-Газах, в селе Тезе Шильян Уджарского района. Как сообщает Report, на кадрах видно, что брат одного из сгоревших в автомобиле лиц также присутствовал на месте происшествия.

Отметим, что во время дорожно-транспортного происшествия столкнулись легковой автомобиль марки Mercedes и грузовой автомобиль Камаз, в результате чего произошло возгорание. Водитель легкового автомобиля марки Mercedes Эхтирам Акрам оглу Салахов, 1962 года рождения, и пассажир Э.Н.Гурбанов сгорели заживо.