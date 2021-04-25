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В Астаре при неизвестных обстоятельствах сгорел дом, в котором произошла поножовщина

В Астаре при неизвестных обстоятельствах сгорел дом, в котором произошла поножовщина В Астаре сгорел двухэтажный дом
Происшествия
25 апреля 2021 г. 13:42
В Астаре при неизвестных обстоятельствах сгорел дом, в котором произошла поножовщина

В Астаре сгорел двухэтажный дом.

Как передает южное бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Шеметюрк.

Сообщается, что 8-комнатный дом, принадлежащий Гаиму Алиф оглу Агаеву 1962 года рождения полностью сгорел ночью. Члены семьи в эти время находились в старом доме во дворе. Они утверждают, что пожар в новой постройке был устроен намеренно.

Сотрудники противопожарной службы МЧС осмотрели место происшествия и назначили экспертизу. Причины пожара станут известны после проведения расследования.

Отметим, что 10 марта два двоюродных брата – Муса Арзуман оглу Агаев 1991 года рождения и Фамиль Гаим оглу 1994 года рождения устроили поножовщину. Ф.Агаев убил родственника и был задержан. Сообщается, что вражда между родственниками, между которыми и раньше происходили стычки, после этого инцидента усилилась.

По словам пострадавшей стороны, противная сторона не раз угрожала поджечь их дом.

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Версия на азербайджанском языке Astarada bıçaqlanma hadisəsinin baş verdiyi evdə müəmmalı yanğın olub

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