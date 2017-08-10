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    В Астаре автомобиль въехал в забор: есть погибший и раненый - ФОТО

    В результате инцидента 1 человек погиб, еще 1 человек получил ранения
    © "Report"

    Астара. 10 августа. REPORT.AZ/ В Астаринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

    Как сообщает южное бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-2106" с государственным номерным знаком 90 ET 672, управляемый жителем села Тангяруд Кянаном Саадет оглу Агаевым 1996 г.р. врезался в каменный забор.

    В результате аварии находившийся в автомобиле пассажир, его односельчанин Хазан Самир оглу Самедов 1994 г.р. получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Сам водитель получил легкие ранения.

    Отметим, что авария произошла в ночные часы, из-за чего факт аварии был установлен только утром.

    Проводится расследование.

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