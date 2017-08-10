В Астаре автомобиль въехал в забор: есть погибший и раненый - ФОТО

Астара. 10 августа. REPORT.AZ/ В Астаринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает южное бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-2106" с государственным номерным знаком 90 ET 672, управляемый жителем села Тангяруд Кянаном Саадет оглу Агаевым 1996 г.р. врезался в каменный забор.

В результате аварии находившийся в автомобиле пассажир, его односельчанин Хазан Самир оглу Самедов 1994 г.р. получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Сам водитель получил легкие ранения.

Отметим, что авария произошла в ночные часы, из-за чего факт аварии был установлен только утром.

Проводится расследование.