В Акстафе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Акстафа. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Акстафе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на акстафинской части автомобильной дороги Баку-Газах.
В результате столкновения трех автомобилей пострадали шесть человек (двое мужчин, четверо женщин).
Раненые Вагиф Алекперов, Иман Мамедов, Рагиле Поладова, Джейран Поладова, Айбениз Исрафилова, Хури Байрамова были помещены в Акстафинскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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