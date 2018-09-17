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    В Агстафе вооруженные лица в масках напали на дом - ОБНОВЛЕНО

    Хозяин задержал одного из нападавших
    © Report

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны подробности нападения двух лиц в масках на дом в Агстафе.

    Как сообщает западное бюро Report, ночью на дом жителя Агстафинского района Азера Мустафаева напали двое лиц в масках. У одного из них был автомат "Калашникова". 

    А.Мустафаев оказал сопротивление одному из нападавших, которые требовали деньги. В этот момент из оружия было произведено два выстрела. Одна из пуль задела правую руку пострадавшего. Вторая пуля попала в потолок. После этого на помощь отцу пришел 29-летний сын Амирхан Мустафаев, который позже получил удар по голове прикладом оружия. Отец и сын повалили на пол вооруженного жителя Агстафинского района 56-летнего Джейхуна Новрузова и связали ему руки. Затем они передали нападавшего прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции.

    По словам хозяина дома, нападавших было двое, еще один (водитель) ожидал во дворе.

    Расследование по факту продолжается.

    *** 11:17

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Агстафе двое в масках напали на дом жителя района Амирхана Мустафаева.

    Как сообщает Report, угрожая владельцу дома автоматом, злоумышленники потребовали у него денег, выстрелив при этом в воздух.

    А.Мустафаев вступил в рукопашную с нападавшими, в итоге одного из них ему удалось задержать и сдать в полицию.

    Второму лицу удалось скрыться с места происшествия.

    В ходе расследования выяснилось, что задержанным оказался Джейхун Новрузов 1962 г.р.

    Поиски второго нападавшего продолжаются.

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