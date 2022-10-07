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В Агджабеди полиция провела операцию, задержаны 20 человек

В Агджабеди полиция провела операцию, задержаны 20 человек В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Агджабединского района, были задержаны и привлечены к ответственности в общей сложности 20 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, совершении краж и н
Происшествия
7 октября 2022 г. 11:16
В Агджабеди полиция провела операцию, задержаны 20 человек

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Агджабединского района, были задержаны и привлечены к ответственности в общей сложности 20 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, совершении краж и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В результате последовательных мероприятий, проведенных сотрудниками РОП, были задержаны 17 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. Всего было обнаружено и изъято около 1 килограмма наркотических средств различных наименований.

Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, были задержаны 2 человека, подозреваемые в совершении краж. Установлено, что они, совершили кражи из частных жилых домов на территории района, причинив потерпевшим ущерб на сумму около 5000 манатов.

Кроме того, в результате проведенных мероприятий был выявлен один человек, подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия. У него был обнаружен и изъят пистолет марки “Макаров”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğcabədidə polis əməliyyat keçirib, 20 nəfər saxlanılıb

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