В Агджабеди полиция провела операцию, задержаны 20 человек

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Агджабединского района, были задержаны и привлечены к ответственности в общей сложности 20 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, совершении краж и н

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Агджабединского района, были задержаны и привлечены к ответственности в общей сложности 20 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, совершении краж и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В результате последовательных мероприятий, проведенных сотрудниками РОП, были задержаны 17 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. Всего было обнаружено и изъято около 1 килограмма наркотических средств различных наименований.

Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, были задержаны 2 человека, подозреваемые в совершении краж. Установлено, что они, совершили кражи из частных жилых домов на территории района, причинив потерпевшим ущерб на сумму около 5000 манатов.

Кроме того, в результате проведенных мероприятий был выявлен один человек, подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия. У него был обнаружен и изъят пистолет марки “Макаров”.