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    В Агдаше автомобиль сбил 11-летнего подростка

    По факту ведется расследование

    Агдаш. 2 августа. REPORT.AZ/ В Агдашском районе автомобиль сбил 11-летнего подростка.

    Как сообщает ширванское бюро Report, районного жителя Рамзи Сади оглу Самедова 2006 г.р. пытавшегося перейти дорогу вблизи Агдашской районной электросети сбил автомобиль марки "ВАЗ-2106". Подросток получил различные телесные повреждения.

    Раненый подросток был доставлен в Агдашскую центральную районную больницу его лечение продолжается в отделении реанимации. Сообщается, что он получил переломы ног.

    По факту ведется расследование.

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