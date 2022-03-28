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В Агдаше автомобиль насмерть сбил пешехода

В Агдаше автомобиль насмерть сбил пешехода В Агдаше автомобиль насмерть сбил пешехода.
Происшествия
28 марта 2022 г. 10:35
В Агдаше автомобиль насмерть сбил пешехода

В Агдаше автомобиль насмерть сбил пешехода.

Как стало известно Report, инцидент произошел 27 марта в 16:30 на отрезке дороги Баку-Шамахы-Евлах, пролегающем через территорию Агдашского района.

Автомобиль марки "ВАЗ-21074", за рулем которого находился житель Агдашского района Эльданиз Мамедов 1983 г.р., сбил жителя того же района Нусрата Алиева 1961 г.р. В результате пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту в Главном управлении следствия и дознания Министерства внутренних дел Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК АР, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Ağdaşda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

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