В Агдаше автомобиль насмерть сбил пешехода

В Агдаше автомобиль насмерть сбил пешехода.

В Агдаше автомобиль насмерть сбил пешехода.

Как стало известно Report, инцидент произошел 27 марта в 16:30 на отрезке дороги Баку-Шамахы-Евлах, пролегающем через территорию Агдашского района.

Автомобиль марки "ВАЗ-21074", за рулем которого находился житель Агдашского района Эльданиз Мамедов 1983 г.р., сбил жителя того же района Нусрата Алиева 1961 г.р. В результате пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту в Главном управлении следствия и дознания Министерства внутренних дел Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК АР, ведется следствие.