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    В Агдаме введены новые правила для траурных церемоний

    Исполнительная власть Агдамского района провела совещание на данную тему© Report

    Агдам. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Агдамском районе для предотвращения расточительства на траурных церемониях были введены новые правила.

    Как сообщает карабахское бюро Report, Исполнительной властью Агдамского района было проведено совещание на данную тему.

    Мероприятие с участием главы районной ИВ, руководителей управлений и предприятий состоялось в Доме культуры Агдамского района.

    Здесь посчитали целесообразным проводить траурные церемонии в течение трех дней и открывать исключительно чайный стол. Подача другой еды была запрещена. 

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