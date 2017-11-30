В Агдаме введены новые правила для траурных церемоний

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Агдам. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Агдамском районе для предотвращения расточительства на траурных церемониях были введены новые правила.

Как сообщает карабахское бюро Report, Исполнительной властью Агдамского района было проведено совещание на данную тему.

Мероприятие с участием главы районной ИВ, руководителей управлений и предприятий состоялось в Доме культуры Агдамского района.

Здесь посчитали целесообразным проводить траурные церемонии в течение трех дней и открывать исключительно чайный стол. Подача другой еды была запрещена.