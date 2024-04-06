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В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA

В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
Происшествия
6 апреля 2024 г. 10:58
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA

В селе Сарыджалы Агдамского района сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) пострадал из-за взрыва детонатора.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Сотрудник агентства Пириев Анар Муршуд оглу, 2000 года рождения, при исполнении служебных обязанностей получил легкие травмы верхних и нижних конечностей в результате срабатывания небольшого детонатора с алюминиевым корпусом.

"Пострадавший доставлен в районную больницу. Серьезных травм не выявлено, его жизни ничего не угрожает", - отметили в ANAMA.


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Версия на английском языке ANAMA employee injured in detonator explosion in liberated Aghdam
Версия на азербайджанском языке Ağdamda detonator partlayıb, ANAMA-nın əməkdaşı yaralanıb

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