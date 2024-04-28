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В Агдаме грейдер подорвался на противотанковой мине, водитель получил травмы

В Агдаме грейдер подорвался на противотанковой мине, водитель получил травмы В Агдамском районе грейдер подорвался на противотанковой мине, водитель спецтехники получил ранения.
Происшествия
28 апреля 2024 г. 01:38
В Агдаме грейдер подорвался на противотанковой мине, водитель получил травмы

В Агдамском районе грейдер подорвался на противотанковой мине, водитель спецтехники получил ранения.

Как передает Report, об этом говорится в совместной информации Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В сообщении подчеркивается, что 27 апреля 2024 года на территории освобожденного от оккупации села Марзили Агдамского района произошел минный инцидент. Водитель грейдера Гусейнов Видади Вюгар оглу (1994 г.р.) сбился с пути и подорвался на противотанковой мине на неразминированном участке.

В.Гусейнов получил ранения правой руки, он эвакуирован в районную больницу, в результате взрыва также повреждена техника.

По факту в Агдамской районной прокуратуре ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamda mina partlayışı olub, xəsarət alan var

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