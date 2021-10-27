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В Абшероне женщина, выбрасывавшая вещи с балкона во двор, передана бригаде врачей

В Абшероне женщина, выбрасывавшая вещи с балкона во двор, передана бригаде врачей Проживающая в жилмассиве "Gənclər şəhərciyi" женщина, 1978 года рождения, которая выбрасывала вещи с балкона во двор была приглашена в РУП Абшеронского района в сопровождении врачей.
Происшествия
27 октября 2021 г. 22:11
В Абшероне женщина, выбрасывавшая вещи с балкона во двор, передана бригаде врачей

Проживающая в жилмассиве "Gənclər şəhərciyi" женщина, 1978 года рождения, которая выбрасывала вещи с балкона во двор была приглашена в РУП Абшеронского района в сопровождении врачей.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, ведется работа по размещению женщины в медицинском стационаре.

"В ближайшее время она будет передана бригаде квалифицированных врачей. Ее родственники проинформированы об этом. Женщина жила одна и не подвергалась какому-либо давлению или насилию", - подчеркнул Э.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN: Abşeron Gənclər Şəhərciyində intihara cəhd olub

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