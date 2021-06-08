Уголовное дело в отношении еще 13 армянских террористов передано в производство

Уголовное дело в отношении еще 13 членов армянской террористической вооруженной группировки передано в производство.

Уголовное дело в отношении еще 13 членов армянской террористической вооруженной группировки передано в производство.

Как сообщает Report, дело будет рассматриваться под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Эльдара Исмайлова.

Время проведения подготовительного заседания суда пока неизвестно.

Группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создала непредусмотренные законодательством вооруженные формирования. Члены этих вооруженных формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики в виде организованной группы, заняли боевые позиции в лесной и другой местностях в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района. За период до 13 декабря эти группы совершили вооруженные нападения на предприятия, учреждения и организации, а также на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары и другие террористические действия , представляющие угрозу жизни и здоровью людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушения общественной безопасности, сеяния паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

Ранее общественность была проинформирована о том, что следствие по уголовному делу в отношении 14 членов вооруженной группы завершено и направлено в суд для рассмотрения вместе с утвержденным обвинительным заключением.

Следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с вышеуказанными фактами в отношении членов незаконного вооруженного формирования Гованесяна Хайказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тосуняна Левана Ашотовича и других, в целом 13 лиц, по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованный группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК Азербайджана было завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генерального прокурора Азербайджана, было направлено для рассмотрения в суд.

Предварительное следствие по соответствующим уголовным делам в отношении других обвиняемых членов вышеуказанного вооруженного формирования завершено, осуществляется ознакомление с материалами дела.