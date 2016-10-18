Уголовное дело бывших должностных лиц министерства связи передано в производство

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Стало известно имя судьи, который будет председательствовать на судебном заседании по уголовному делу бывшего руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего генерального директора ООО Aztelekom Магомеда Мамедова, бывшего руководителя производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтуллы Гусейнова, главного бухгалтера ПО "Бакинская телефонная связь" Анара Мустафаева, бывшего гендиректора ООО Aztelekom Джалила Джафарова, бывшего гендиректора ООО "Азерпочт" Гамбара Бейбалаева, бывшего главного бухгалтера ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma Сахраба Гумбетова, а также Эмина Мамедова и других лиц.

Как сообщает Report, дело в Бакинском суде по тяжким преступлениям передано в производство судьи Афгана Гаджиева. Время проведения суда пока неизвестно.

Отметим, что согласно распространенной 13 ноября 2015 года Генпрокуратурой официальной информации об арестах в министерстве связи и высоких технологий, было установлено, что, злоупотребив должностными полномочиями, вступив в сговор с должностными лицами различных структур, руководитель аппарата министерства Видади Зейналов с помощью поддельных документов присвоил перечисленные на счета принадлежащих близким ему людям предприятий 73 млн. 590 тыс. манатов, указывал в документах использованное оборудование как новое, тем самым завысив их цену в 4-5 раз и пр.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по ст.ст. 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) УК.

Напомним, что в настоящее время в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Низаминского телефонного узла Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Фатуллаха Сеидова и главного бухгалтера объединения Рашада Мамедова. Обоим назначено условное наказание, и они освобождены в зале суда.