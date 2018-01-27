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    У жителя Джалилабада изъяты автоматическое оружие и наркотическое вещество

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ У жителя Джалилабада изъяты автоматическое оружие и наркотическое вещество.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, на основе информации, полученной сотрудниками Джалилабадского районного управления полиции, были проведены оперативные мероприятия, в результате которой был задержан житель села Микаиллы, ранее судимый Руслан Мамедов. При обыске у него были обнаружены наркотическое вещество – героин, пистолет марки "Застава-М70", 1 обойма и 25 патронов.

    Задержанный был передан следствию с обнаруженными вещественными доказательствами.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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