Баку. 27 января. REPORT.AZ/ У жителя Джалилабада изъяты автоматическое оружие и наркотическое вещество.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, на основе информации, полученной сотрудниками Джалилабадского районного управления полиции, были проведены оперативные мероприятия, в результате которой был задержан житель села Микаиллы, ранее судимый Руслан Мамедов. При обыске у него были обнаружены наркотическое вещество – героин, пистолет марки "Застава-М70", 1 обойма и 25 патронов.

Задержанный был передан следствию с обнаруженными вещественными доказательствами.

По факту возбуждено уголовное дело.