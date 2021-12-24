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У жителей Лянкярана изъяты незарегистрированные охотничьи ружья

У жителей Лянкярана изъяты незарегистрированные охотничьи ружья В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского городского районного отделения полиции, у жителей А.Ганиева, Г.Мамедова, С.Тагиева, Ш.Ширванова, М.Исмаилова, Ф.Агаева и Т.Нусратзаде были обнаружены и изъяты 7 незарегистрированных ох
Происшествия
24 декабря 2021 г. 09:44
У жителей Лянкярана изъяты незарегистрированные охотничьи ружья
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В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского городского районного отделения полиции, у жителей А.Ганиева, Г.Мамедова, С.Тагиева, Ш.Ширванова, М.Исмаилова, Ф.Агаева и Т.Нусратзаде были обнаружены и изъяты 7 незарегистрированных охотничьих ружей различных марок.

Об этом сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

По фактам в Лянкяранском РОП ведется разбирательство.

Оперативно-розыскные мероприятия органов внутренних дел по выявлению и изъятию незарегистрированных оружий и боеприпасов продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəran sakinlərindən qanunsuz odlu silahlar aşkarlanıb

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