У жителей Лянкярана изъяты незарегистрированные охотничьи ружья

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского городского районного отделения полиции, у жителей А.Ганиева, Г.Мамедова, С.Тагиева, Ш.Ширванова, М.Исмаилова, Ф.Агаева и Т.Нусратзаде были обнаружены и изъяты 7 незарегистрированных ох

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского городского районного отделения полиции, у жителей А.Ганиева, Г.Мамедова, С.Тагиева, Ш.Ширванова, М.Исмаилова, Ф.Агаева и Т.Нусратзаде были обнаружены и изъяты 7 незарегистрированных охотничьих ружей различных марок.

Об этом сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

По фактам в Лянкяранском РОП ведется разбирательство.

Оперативно-розыскные мероприятия органов внутренних дел по выявлению и изъятию незарегистрированных оружий и боеприпасов продолжаются.