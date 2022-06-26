Тяжелое ДТП в Сабирабаде, есть погибший и раненые

В Сабирабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В Сабирабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, автомобиль столкнулся с трактором.

В результате ДТП есть погибший (личность уточняется - ред.).

По предварительным данным пострадали еще три человека. Это жители села Чичекли Вусал Вагиф оглы Мамедов , 1987 года рождения, Рахман Вусал оглы Мамедов, 2010 года рождения и Шамистан Сабир оглы Ханкишиев, 1993 года рождения.

Пострадавшие доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.