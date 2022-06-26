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Тяжелое ДТП в Сабирабаде, есть погибший и раненые

Тяжелое ДТП в Сабирабаде, есть погибший и раненые В Сабирабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
26 июня 2022 г. 09:05
Тяжелое ДТП в Сабирабаде, есть погибший и раненые

В Сабирабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, автомобиль столкнулся с трактором.

В результате ДТП есть погибший (личность уточняется - ред.).

По предварительным данным пострадали еще три человека. Это жители села Чичекли Вусал Вагиф оглы Мамедов , 1987 года рождения, Рахман Вусал оглы Мамедов, 2010 года рождения и Шамистан Сабир оглы Ханкишиев, 1993 года рождения.

Пострадавшие доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabadda yol qəzası olub, 1 nəfər ölüb, 3 nəfər xəsarət alıb

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