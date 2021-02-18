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Турецкие психологи окажут психологическую помощь семьям шехидов в Гяндже и Барде

Турецкие психологи окажут психологическую помощь семьям шехидов в Гяндже и Барде В Азербайджан прибыла группа профессиональных клинических психологов и психотерапевтов из Турции
Происшествия
18 февраля 2021 г. 15:32
Турецкие психологи окажут психологическую помощь семьям шехидов в Гяндже и Барде

С целью более эффективной организации психологической реабилитации гази, в том числе членов семей шехидов, а также физически и морально пострадавших от армянского террора лиц, по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям в нашу страну прибыла группа профессиональных клинических психологов и психотерапевтов из братской Турции и уже около месяца они работают в нашей стране совместно с психологами министерства.

Как сообщили Report в МЧС, с 26 февраля с участием психологов из Турции наряду с Баку, в Гяндже и Барде начнутся работы психологической реабилитации граждан, физически и морально пострадавших в результате войны и армянского террора.

Проживающие в этих регионах граждане могут обратиться на "горячую линию" МЧС 112 для регистрации.

Прием производится бесплатно.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəli psixoloqlar Gəncə və Bərdədə fəaliyyətə başlayır

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