Трое человек погибли, 16 получили ранения в ДТП за прошедшие двое суток

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ С 26 по 28 мая органами внутренних дел Азербайджана зарегистрировано 188 фактов преступлений, 40 из которых раскрыты по "горячим следам".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

Раскрыто 2 незавершенных ранее дела, задержаны и переданы по назначению 28 находившихся в розыске лиц, в том числе 1 человек за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств и 12 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых трое погибли, 16 человек пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 18 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 36 лиц, подозреваемых в совершении преступлений.