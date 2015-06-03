​Три школьника-азербайджанца обокрали "McDonald's"

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Школьники обокрали "McDonald's" на проспекте Стачек в Петербурге.

Как передает Report, в кафе заявили об ущербе на 105 тыс. рублей.

Полицейские задержали по этому делу двух пятиклассников и одного шестиклассника, которые учатся в одной из школ Кировского района. Двум мальчикам по 14 лет, одному - 16. Все они - уроженцы Азербайджана.

Часть похищенного удалось изъять, возбуждено уголовное дело. Подростки отпущены под подписку о невыезде.