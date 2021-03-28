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Тела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции

Тела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции Два человека, мужчина и женщина, были найдены мертвыми в одной комнате отеля в стамбульском районе Шишли.
Происшествия
28 марта 2021 г. 21:00
Тела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции

Два человека, мужчина и женщина, были найдены мертвыми в одной комнате отеля в стамбульском районе Шишли.

Как передает Report, об этом сообщает турецкое издание «Sabah».

Сообщается, что полиция начала расследование инцидента, но причина смерти будет установлена ​​после обследования тел.

В комнате, где были обнаружены тела 42-летней Хиранур Коркмаз и 38-летнего Мухаммета Османа Гюрлека, также было обнаружено наркотическое вещество.

По словам сотрудников гостиницы, расположенной на улице Джумхурийет, постояльцы номера должны были сдать ее в минувший понедельник. Однако, когда рабочие увидели, что постояльцы этого не сделали, открыли дверь запасным ключом и увидели, что мужчина и женщина мертвы. Сотрудники заявили, что тело женщины было в постели, а тело мужчины - в ванной.

Колото-резаных и пулевых ранений на телах не было обнаружено. Полиция в настоящее время изучает записи с камер видеонаблюдения.

Отметим, что в соцсетях была распространена видеозапись, и утверждалось, что эти кадры принадлежат гражданину Азербайджана, скончавшемуся в Стамбуле. Сегодняшнее расследование еще раз доказывает, что это не так.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоHəmyerlimizə aid olduğu iddia edilən videodakı cəsədlər Türkiyə vətəndaşlarına aiddir - FAKT

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