Тела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции

Два человека, мужчина и женщина, были найдены мертвыми в одной комнате отеля в стамбульском районе Шишли.
Сообщается, что полиция начала расследование инцидента, но причина смерти будет установлена после обследования тел.
В комнате, где были обнаружены тела 42-летней Хиранур Коркмаз и 38-летнего Мухаммета Османа Гюрлека, также было обнаружено наркотическое вещество.
По словам сотрудников гостиницы, расположенной на улице Джумхурийет, постояльцы номера должны были сдать ее в минувший понедельник. Однако, когда рабочие увидели, что постояльцы этого не сделали, открыли дверь запасным ключом и увидели, что мужчина и женщина мертвы. Сотрудники заявили, что тело женщины было в постели, а тело мужчины - в ванной.
Колото-резаных и пулевых ранений на телах не было обнаружено. Полиция в настоящее время изучает записи с камер видеонаблюдения.
Отметим, что в соцсетях была распространена видеозапись, и утверждалось, что эти кадры принадлежат гражданину Азербайджана, скончавшемуся в Стамбуле. Сегодняшнее расследование еще раз доказывает, что это не так.