TƏBİB: При пожаре в многоэтажном доме в Баку пострадали 16 человек

В результате пожара в многоэтажном жилом доме в Баку пострадали 16 человек.
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Согласно информации, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи 31 марта около 20:48 поступил вызов в связи с пожаром в многоэтажном жилом доме по улице ак. Гасана Алиева в Наримановском районе Баку.
На место инцидента выехали 13 бригад скорой помощи.
"В отделение токсикологии Клинического медицинского центра с легкими травмами были госпитализированы 15 человек, еще один человек получил медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.