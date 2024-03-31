О нас

TƏBİB: При пожаре в многоэтажном доме в Баку пострадали 16 человек

TƏBİB: При пожаре в многоэтажном доме в Баку пострадали 16 человек В результате пожара в многоэтажном жилом доме в Баку пострадали 16 человек.
Происшествия
31 марта 2024 г. 23:27
TƏBİB: При пожаре в многоэтажном доме в Баку пострадали 16 человек

В результате пожара в многоэтажном жилом доме в Баку пострадали 16 человек.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи 31 марта около 20:48 поступил вызов в связи с пожаром в многоэтажном жилом доме по улице ак. Гасана Алиева в Наримановском районе Баку.

На место инцидента выехали 13 бригад скорой помощи.

"В отделение токсикологии Клинического медицинского центра с легкими травмами были госпитализированы 15 человек, еще один человек получил медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTƏBİB: Bakıda binada baş verən yanğında 15 nəfər xəsarət alıb

Другие новости из категории

Из-за пожара в многоэтажном доме в Баку были эвакуированы 50 человек
ФотоИз-за пожара в многоэтажном доме в Баку были эвакуированы 50 человек
31 марта 2024 г. 21:56
МВД: Установлены лица, распространявшие в соцсетях фейки о военных операциях и шехидах
МВД: Установлены лица, распространявшие в соцсетях фейки о военных операциях и шехидах
31 марта 2024 г. 19:29
В Сумгайыте 13-летний подросток скончался от передозировки наркотиков
В Сумгайыте 13-летний подросток скончался от передозировки наркотиков
31 марта 2024 г. 16:29
В Абшеронском районе обнаружена боевая граната
ФотоВ Абшеронском районе обнаружена боевая граната
31 марта 2024 г. 15:51
Задержаны нарушители госграницы Азербайджана
ФотоЗадержаны нарушители госграницы Азербайджана
31 марта 2024 г. 15:26
Специалисты и госструктуры провели осмотр найденного в Ходжалы захоронения
Специалисты и госструктуры провели осмотр найденного в Ходжалы захоронения
31 марта 2024 г. 13:37
В Сумгайыте обнаружено тело 6-месячного младенца
В Сумгайыте обнаружено тело 6-месячного младенца
31 марта 2024 г. 13:35
Эльдар Самедов: Армянская сторона скрывает информацию о местах массовых захоронений
Эльдар Самедов: Армянская сторона скрывает информацию о местах массовых захоронений
31 марта 2024 г. 13:17
Раскрыты обстоятельства смерти лиц, чьи останки найдены в Ходжалы
Раскрыты обстоятельства смерти лиц, чьи останки найдены в Ходжалы
31 марта 2024 г. 12:54
Останки жертв Ходжалинского геноцида похоронены в Ходжалы
ФотоОстанки жертв Ходжалинского геноцида похоронены в Ходжалы
31 марта 2024 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi