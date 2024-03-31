TƏBİB: При пожаре в многоэтажном доме в Баку пострадали 16 человек

В результате пожара в многоэтажном жилом доме в Баку пострадали 16 человек.

В результате пожара в многоэтажном жилом доме в Баку пострадали 16 человек.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи 31 марта около 20:48 поступил вызов в связи с пожаром в многоэтажном жилом доме по улице ак. Гасана Алиева в Наримановском районе Баку.

На место инцидента выехали 13 бригад скорой помощи.

"В отделение токсикологии Клинического медицинского центра с легкими травмами были госпитализированы 15 человек, еще один человек получил медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.