Свидетель по делу лица, сбившего сына судьи, заявил о своем розыске в России

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Рагима Керимова, обвиняющегося в совершении ДТП, в результате которого погиб сын судьи Тертерского военного суда Эльбека Аллахвердиева - Руфат Аллахвердиев.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова Руаль Шюкурлу, допрошенный на прошлом заседании в качестве свидетеля,ответил на вопросы адвокатов.

Затем показания дал свидетель Муса Махмудов, являющийся другом обвиняемого. Он отметил, что в день аварии находился в машине, управляемой Р.Керимовым: "Автомобиль управлял сам Рагим. Руфат резко вышел на дорогу, после столкновения мы вытащили его из-под машины. Он попросил отвезти его в больницу, но нам не разрешили. Сказали, что должна приехать машина скорой помощи. Рагим в это время кричал. У него болела рука. После позвонили в скорую помощь. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Спустя некоторое время на место аварии пришла женщина, которая начала кричать, кажется была матерью погибшего.

По словам свидетеля, после аварии Р.Керимова отправили на такси: "Мы с Раулем остались там. Спустя некоторое время мы тоже ушли".

Он отметил, что до аварии не употреблял наркотики.

М.Махмудов заявил, что с 2010 года он объявлен в розыск в Российской Федерации: "Я совершил преступление, поэтому меня объявили в розыск".

Очередное судебное заседание назначено на 13 декабря.

Отметим, что ДТП произошло 11 мая в 03:00 на проспекте Бюльбюля в Насиминском районе. Житель столицы Р.Керимов, находясь за рулем автомобиля "Mercedes", сбил пешехода Р.Аллахвердиева. Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти ему жизнь не удалось. Р.Аллахвердиев скончался 12 мая. После происшествия Р.Керимов был задержан сотрудниками Насиминского РУП.

По факту в Насиминском районном управлении полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 (Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения (кроме лиц, указанных в статьях 263 и 264 настоящего Кодекса) правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК.

19-летний сын судьи Тертерского военного суда Эльбека Аллахвердиева Руфат Аллахвердиев был студентом 3-го курса Азербайджанской дипломатической академии (ADA). Отец совершившего ДТП Р.Керимова Юзасиф Керимов был главврачом Центральной клинической больницы.