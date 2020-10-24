Суд вынес решение в отношении экс-после Эльдара Гасанова

Эльдару Гасанову инкриминируются статьи 308.2 (злоупотребление должностными обязанностями) 308-1.1 (растрата бюджетных средств не по назначению) УК АР

В Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа в связи с продлением меры пресечения в виде ареста бывшему Чрезвычайному и полномочному послу Азербайджана в Сербии, Монтенегро, Боснии и Герцеговине Эльдару Гасанову.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльмеддина Гусейнова было объявлено решение.

Согласно постановлению, представление следственного органа было удовлетворено и продлен срок действия меры пресечения в виде ареста в отношении Эльдара Гасанова.

Напомним, Эльдару Гасанову инкриминируются статьи 308.2 (злоупотребление должностными обязанностями) 308-1.1 (растрата бюджетных средств не по назначению) УК АР.

По уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в связи с тем, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики злоупотребляют своими полномочиями, совершают действия, наносящие существенный ущерб охраняемым законом интересам государства, а также по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, взяточничества, были привлечены к уголовной ответственности начальник Управления делами МИД, председатель тендерной комиссии министерства Фархад Моллазаде, начальник Консульского управления Фаиг Багиров и другие, в отношении них решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе оперативно-следственных мероприятий по продолжающемуся уголовному делу были получены новые сведения о присвоении средств государственного бюджета, выделенные на различные направления деятельности МИД.

На основании собранных материалов соответствующим решением была назначена комплексная проверка по финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которой возникли основания для подозрения в том, что посол Азербайджанской Республики в Республике Сербия, Монтенегро, Боснии и Герцеговине Гасанов Эльдар Гумбат оглу использовал не по назначению значительные бюджетные средства и совершил другие нарушения закона.

В рамках следствия Эльдар Гасанов был задержан в качестве подозреваемого. В отношении него решением Сабаильского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.