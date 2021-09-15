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Суд над генералом Ровшаном Акберовым перенесли из-за COVID-19

Суд над генералом Ровшаном Акберовым перенесли из-за COVID-19 Сегодня в Бакинском военном суде должен был состояться судебный процесс по уголовному делу бывшего командира соединения ВС Азербайджана, генерал-лейтенанта Ровшана Акберова.
Происшествия
15 сентября 2021 г. 11:49
Суд над генералом Ровшаном Акберовым перенесли из-за COVID-19

Сегодня в Бакинском военном суде должен был состояться судебный процесс по уголовному делу бывшего командира соединения ВС Азербайджана, генерал-лейтенанта Ровшана Акберова.

Как сообщает Report, судебный процесс не состоялся, поскольку рассматривающий уголовное дело судья Эльбей Аллахвердиев заразился COVID-19.

Процесс отложен на неопределенный срок.

Напомним, Генеральная прокуратура Азербайджана выявила основательные подозрения в умышленном убийстве, совершенном гражданином Азербайджана Акберовым Ровшаном Тельман оглу, 1965 года рождения, который в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года во время конфликта с Алиевым Эльчином Федай оглу возле кафе "Сикора", расположенного по адресу: город Киев, улица Дегтярева, 7, примерно в 2-3 часа ночи в результате возникшего между ними небольшого конфликта нанес ему удар в сердце колюще-режущим предметом, совершил умышленное убийство.

В марте 2021 года Р. Акберов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (намеренное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК АР. По представлению Генпрокуратуры решением Бакинского военного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке Rövşən Əkbərovun məhkəməsi təxirə salınıb

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