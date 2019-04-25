Студентка БГУ отравилась лекарствами, ее состояние тяжелое

Студентка Бакинского государственного университета (БГУ) отравилась лекарствами.

Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня.

Во время занятий состояние Саиды Наримановой 1998 г.р. ухудшилось. Ее на машине скорой медицинской помощи доставили в отделение токсикологии Клинического медицинского центра №1.

Во время обследований выяснилось, что С.Нариманова отравилась лекарствами.

По словам заведующего отделом токсикологии Клинического медицинского центра №1 Азера Магсудова, днем девушку доставили в отделение токсикологии на машине скорой помощи: "На данный момент ее лечение продолжается. Состояние больной остается средней тяжести".