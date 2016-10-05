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    Студент экономического университета получил ножевые ранения

    По факту проводится расследование

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Cтуденту одного из университетов Баку нанесены ножевые ранения. Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе.

    Сообщается, что ножевое ранение в грудную область было нанесено Санану Гулиеву, проживающему в общежитии Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), расположенному по адресу А. Герайбейли 25 поселка Дарнагюль. 

    Он был помещен  в Клинический медицинский центр №1. 

    Пока неизвестно, кто нанес С. Гулиеву ранения. По факту проводится расследование. 

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