Студент экономического университета получил ножевые ранения

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Cтуденту одного из университетов Баку нанесены ножевые ранения. Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе.
Сообщается, что ножевое ранение в грудную область было нанесено Санану Гулиеву, проживающему в общежитии Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), расположенному по адресу А. Герайбейли 25 поселка Дарнагюль.
Он был помещен в Клинический медицинский центр №1.
Пока неизвестно, кто нанес С. Гулиеву ранения. По факту проводится расследование.
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