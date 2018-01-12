Стало известно, что мужчина, предположительно cкончавшийся в Баку после падения, в действительности был убит

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Стало известно, что мужчина, который предположительно скончался в Баку в результате падения в нетрезвом состоянии, в действительности был убит.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

По информации, 9 января ведущий бродяжнический образ жизни житель поселка Алят Гарадагского района Салех Исаев был обнаружен в одном из парков поселка в нетрезвом состоянии. Упавшего и получившего черепно-мозговую травму мужчину госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Об этом было сообщено в 11-ое отделение полиции районного управления полиции.

В ходе расследований удалось установить, что С. Исаев упал и получил травму от удара кулаком в голову.

По факту возбуждено уголовное дело по ст 124 (убийство по неосторожности) УК.

В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудников Гарадагского РУП и 11-го отделения полиции был задержан и передан следствию подозреваемый в совершении преступления на почве конфликта житель поселка Алят Азер Гасанов.